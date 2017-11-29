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Güngören’de Mevlid Kandili Coşkusu

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Güngören’de Mevlid Kandili Coşkusu
Güngören'de Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili'nde M. Fatih Çıtlak'ın şerhleri ile Hz. Muhammed için yazılmış nutuk-u şerif ve besteler...

Güngören'de Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili'nde M. Fatih Çıtlak'ın şerhleri ile Hz. Muhammed için yazılmış nutuk-u şerif ve besteler okundu.

Güngören Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ni düzenlenen programla kutladı. M. Fatih Çıtlak'ın şerhleri ile bir başka anlam kazanan gecede vatandaşlar maneviyat dolu anlar yaşadı. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, İlçe Müftüsü Yunus Bıçakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit Kandili'ne özel olarak düzenlenen program sonunda gelen misafirlere Hilyeyi Şerif, İmam Nevevi'in Kırk Hadis kitabı ve gülsuyu hediye edildi. Hz. Muhammed'in muhabbetiyle yazılan ilahiler Mehmet Fatih Çıtlak tarafından şerh edildi. Programda Laleli ve Şehzadebaşı Camii müezzinlerinin katılımı ile naat-ı şerifler, mevlid-i şerifler okundu. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

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