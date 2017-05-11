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Güngören’deki Ferhat Ağa Çeşmesi Onarılıyor

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Güngören’deki Ferhat Ağa Çeşmesi Onarılıyor
Güngören Belediyesi, Genç Osman Mahallesi'nde bulunan Ferhat Ağa Çeşmesi'nin tarihi dokusuna uygun bir şekilde onarılması için çalışmalara başlıyor.

Güngören Belediyesi, Genç Osman Mahallesi'nde bulunan Ferhat Ağa Çeşmesi'nin tarihi dokusuna uygun bir şekilde onarılması için çalışmalara başlıyor.

Güngören Belediyesi, Gençosman Mahallesi, Doğanbey Caddesi Üçyüzlü Mevkiinde bulunan Ferhat Ağa Çeşmesi'nin tarihi dokusuna uygun bir şekilde onarılması için çalışmalar başlıyor.

Çeşme, 2004 yılına kadar devam eden süreçte tarihi deformasyona uğradıktan sonra işlevselliğini kaybetti. Çevre düzenlemeleri ve olumsuz yönde gelişen mimari yapılanma sebebiyle tarihî önemi vurgulanamayan çeşme ile ilgili Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, "Çeşmenin mimari ögelerini yenileyerek gerekli restorasyonu yapacağız, önemli bir su yapısı olan Ferhat Ağa Çeşmesi'ni kültürel zenginliğimize katacağız" şeklinde konuştu.

Ferhat Ağa Çeşmesi'nin üç yüzü bulunurken diğer yüzü ise yanındaki bulunan yapıya bitişik, tüm yüzeyleri küfeki kesme taş ile kaplı. Yapı kare planlı olup köşe kısımlarına sütunçeler yerleştirilerek palanmıştır. Üç yönde de ayna taşı ve su teknesi bulunmaktadır. Ayna taşları her yönde kemer ile öne çıkartılmıştır. Ana akstaki cephenin ayna taşı kaş kemer ile diğer iki yöndeki ayna taşı ise sivri kemer ile belirtilmiştir. Çeşme cepheleri her yönde olmak üzere ikili silme düzeni ile çerçevelenmiştir. Ana akstaki kaş kemerin altında kitabe yer almaktadır.

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