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Günübirlikçi Tatilcilerin Kızak Keyfi

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Günübirlikçi Tatilcilerin Kızak Keyfi
Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Uludağ'ın zirvesi kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, günübirlikçi tatilcilerde güneşli havayı fırsat bildi. Kızaklarıyla kayak pistlerine akın eden tatilciler, doyasıya eğlendi. Kimi hızlanan kızağının hakimiyeti sağlayamayıp devrilirken, kimi ise engelli parkurda zor anlar yaşadı. Bursa ve çeşitli illerden geldiklerini belirten tatilciler, kar motoru ile zirvenin doyumsuz güzelliğini keşfetti.

Eskişehir'den geldiğini belirten Ramazan Çetin, "Güneşli havanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarla kaynanın keyfinin çıkarıyoruz. Sabah erken saatlerinde geldik. Ama saatin nasıl geçtiğini anlayamadık" diye konuştu.

Kar motorlarına binmek isteyen vatandaşlara yardımcı olan yetkililer ise, "Şuanda burada 100'e yakın motor var. Gelen tatilcilerin güzel bir gün geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara Uludağ'ın ayak basılmadık yerlerini gezdiriyoruz. Hem motorun keyfini hem de manzaranın keyfini çıkarıyorlar" dedi.

Günübirlikçi Tatilcilerin Kızak Keyfi

Günübirlikçi Tatilcilerin Kızak Keyfi

Günübirlikçi Tatilcilerin Kızak Keyfi

Günübirlikçi Tatilcilerin Kızak Keyfi

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