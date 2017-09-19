Türkiye'nin önde gelen siyaset, ekonomi ve spor gazeteleri bugün hangi haberleri manşetlerine taşıdı? Türkiye gündeminin yoğun olduğu bu günlerde gazetelerin ön sayfalarında gündeme dair her şeyden haberdar olabilirsiniz.
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Günün gazete manşetleri (20 Eylül 2017)
Hangi gazete ne yazdı? İşte 20 Eylül 2017 gazete manşetleri ile öne çıkanlar...
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