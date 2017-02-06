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Gurbetçi Annenin 9 Yıllık Evlat Hasretini Jandarma Bitirdi

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Gurbetçi Annenin 9 Yıllık Evlat Hasretini Jandarma Bitirdi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Muğla-Denizli karayolunda yaya olarak Denizli istikametine hareket halinde olan ve durumundan şüphelendiği 43...

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Muğla-Denizli karayolunda yaya olarak Denizli istikametine hareket halinde olan ve durumundan şüphelendiği 43 yaşındaki Edip Kalem'in Almanya'da oturan ailesi tarafından 9 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2008 yılında Almanya'dan askerlik için Türkiye'ye gelen Edip Kalem, İstanbul'da askeriliğini tamamladıktan sonra geri dönüş yapmadı. Almanya'da yaşayan anne ve babası 2008 yılından sonra kendisinden haber alamadı. Anne Sevim Kalem oğlu için kısıtlama kararı aldırdı. 9 yıldır aranan Kalem, Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesi üzerinde yaya olarak Denizli istikametine gittiği esnada jandarmanın dikkatini çekti. Jandarmanın kimlik kontrolünde herhangi bir suçtan aranmadığı, kayıp şahıs kaydının da bulunmadığı tespit edildi. Jandarma durumundan ve davranışlarından şüphelendiği Edip Kalem'in yapılan incelemesinde ailesinin Kahramanmaraş Elbistan ilçesi Demirci'ler köyü nüfusuna kayıtlı olduğunu tespit etti. Köy muhtarı ile irtibata geçen jandarma, Edip Kalem'in Almanya'daki ailesinin telefonuna ulaştı. Aile ile yapılan telefon görüşmesinde, Edip Kalem'in 2008 yılında askerlik için Türkiye'ye geldiği, Almanya'ya dönüş yapmadığı belirlendi. Aileye Edip Kalem'in bulunduğu haberi verilmesinin ardından anne Sevim ve baba İbrahim Kalem, oğullarını almak için Almanya'dan ilk uçakla Muğla'ya geldiler.

Milas-Bodrum Havalimanına gelen aileyi Jandarma ekipleri havalimanından alarak Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Aile burada 9 yıldır görmedikleri oğlu Edip Kalem ile bir araya geldi. Anne Sevim Kalem, oğlunun askerlik için geldiği Türkiye'den bir daha Almanya'ya dönüş yapmadığını söyledi. Oğlunun rahatsızlığı bulunduğunu söyleyen Anne Kalem, "Oğlumu tedavi ettirmek istedik fakat kendisi istemedi. İsteği olmadan mecbur tutmuyorlar. Askerliğe başladı ve bitirdikten sonra Ankara'da çalıştı. Sonra kendisinden haber alamadık" dedi.

9 yıldır kendisinden haber alınamayan Edip Kalem, Jandarma tarafından ailesi ile buluşturuldu. Anne ve babasının elini öpen Kalem, "Çok mutluyum. Kendimi huzurlu hissediyorum" derken, anne Sevim Kalem, "Allah devletimizden, jandarmamızdan, polisimizden hepsinden razı olsun" dedi.

Gurbetçi Annenin 9 Yıllık Evlat Hasretini Jandarma Bitirdi

Gurbetçi Annenin 9 Yıllık Evlat Hasretini Jandarma Bitirdi

Gurbetçi Annenin 9 Yıllık Evlat Hasretini Jandarma Bitirdi

Gurbetçi Annenin 9 Yıllık Evlat Hasretini Jandarma Bitirdi

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