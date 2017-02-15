Gurbetçiler 15 Temmuz’dan Sonra Kapış Kapış Gayrimenkul Aldı

Türk gurbetçiler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkelerine sahip çıkarak Türkiye'den gayrimenkul almaya başladı.

Türk gurbetçiler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkelerine sahip çıkarak Türkiye'den gayrimenkul almaya başladı. Gayrimenkul uzmanı Fatih Elibol, "Birçok ülke, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'yi kötü göstermek için uğraştı ancak yabancılar ve Türk gurbetçiler Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya başladı" dedi.

Yaşanan darbe girişiminin ardından geçen 7 aylık süre zarfında yurt dışında yaşayan gurbetçilerin kendi ülkelerinde gayrimenkul satın alma oranları da iki katına çıktı. Realty-TR Dünya Başkanı Fatih Elibol, dış kaynaklı basının darbe girişiminin ardından Türkiye'yi kötüleme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirterek gurbetçilerin ve hatta yabancıların Türkiye'de daha fazla yatırım yaptığına dikkat çekti.

"Ülkelerine sahip çıktılar"

Türk gurbetçilerin 15 Temmuz'dan sonra ülkelerine sahip çıktığını kaydeden Elibol, "Kendi bütçelerine göre, yaşadıkları ülkelerde yatırım yapmak yerine doğdukları topraklara yatırım yapmayı tercih ettiler. Dolar ve euronun 4 liranın üzerinde seyretmeye de başlamasıyla, önceden 300 bin liraya bir gayrimenkul edinebilirken, şimdi 400 bin liraya daha kaliteli gayrimenkuller edinmeye de başladılar. Bugün Türkiye'de Elazığ'dan tutun İstanbul'a kadar birçok yerde franchise ofisimiz var. Almanya'da yaşayan Elazığlı, Fransa'da yaşayan Kayserili kendi bölgelerinde ofislerimiz ile bağlantıya geçerek gayrimenkul alımlarını sağladılar" diye konuştu.

Talep ve satış iki katına çıktı

Türkiye'den gayrimenkul almak isteyen 600 gurbetçi olduğunu ifade eden Elibol, bu oranın 15 Temmuz öncesine göre yüzde 50 arttığını, Türkiye'den gayrimenkul alan gurbetçi sayısının da iki katına çıktığını söyledi. Gurbetçilerin daha önce de Türkiye'de gayrimenkul satın aldığını ancak bu rakamın stabil düzeyde olduğunu dile getiren Elibol, gurbetçilerin 15 Temmuz'dan sonra milliyetçi duygularla gayrimenkul alımına daha fazla yöneldiğini ifade etti.

Yabancılar da yatırım yapıyor

Hain darbe girişiminin ardından birçok ülkenin Türkiye'yi kötü göstermek için uğraştığını belirten Elibol, şunları söyledi:

"Türk insanının duygusallığı, ülkesine bağlılığı ve ülkelerinin istikrarlı olduğunu bilmesinden dolayı ülkede daha fazla yatırım olmaya başladı. Sadece gurbetçiler değil, yabancılar da Türkiye'de yatırım yapmaya başladı. Dış kaynaklı basın, yapmak istediğini başaramadı. Onların istediği şey, Türkiye'yi kötülemekti. Ülkeye yabancı gelişini bitirmekti ancak bunu yüzde 20 oranında bile sağlayamadı. Yabancılar hala ülkemizde yatırım yapmaya devam ediyor. Ruslar hala ülkemizde gayrimenkul alımı yapmaya devam ediyor.

En çok Avrupa'dan arıyorlar

En çok Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin Türkiye'de gayrimenkul alımında bulunduğu bilgisini veren Elibol, Avustralya ve Amerika'dan da Türk müşterilerinin Türkiye'den gayrimenkul almak istediklerini söyledi. Gayrimenkul alımlarının 15 Temmuz için olduğunu söyleyen Elibol, şöyle devam etti:

"Yurt dışında yaşayıp Türkiye'den gayrimenkul alanların yüzde 80'i, ülkelerine sahip çıkmak için gayrimenkule yatırım yaptıklarını söylüyor. "Biz ülke ekonomisine kendimizce katkıda bulunmak istiyoruz" diyorlar. Devletimizin 20 yıl vadelendirme, faiz oranlarında düşüş gibi kampanyalarıyla franchise ofislerimiz çok daha etkin olarak müşterilere ulaşmaya başladı."