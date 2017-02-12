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Gurbetçiler Ülkelerine Sahip Çıktı

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Gurbetçiler Ülkelerine Sahip Çıktı
Realty-TR Dünya Başkanı Fatih Elibol, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye'den gayrimenkul edinme oranlarında...

Realty-TR Dünya Başkanı Fatih Elibol, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye'den gayrimenkul edinme oranlarında ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Gayrimenkul firması Realty-TR Dünyanın Başkanı Fatih Elibol, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışında yaşayan gurbetçilerin ülkelerine sahip çıktığını ifade ederek, "Yaşanan kalkışmanın ardından Türkiye'de gayrimenkul satın almak isteyen gurbetçi sayısı 600'ün üzerinde" diye konuştu.

Ülkelerine sahip çıkan gurbetçilerin darbe girişiminin ardından yatırımlarını Türkiye'ye yönelttiğini belirten Elibol, şunları söyledi:

"Yaşanan kalkışmanın ardından vatandaşlarımız yaşadıkları ülkede yatırım yapmak yerine öz kazançlarını ülkemizde gayrimenkul alarak değerlendirme yoluna gitti. Bir anlamda ülkelerine sahip çıktıklarını gösterdi. Ülke ekonomisine kendilerince katkıda bulundular. 15 Temmuz'dan sonra geçen 7 aylık sürede Türkiye'den gayrimenkul satın almak için harekete geçen müşteri sayımız 600'ün üzerinde. Tabi dolar ve euronun yüksek seyri de bir diğer neden. Eskiden 100 bin euroya alamayacağı evin euronun 4 Türk lirasının üzerine çıkmasıyla bir anda alınabilir olması. Böylece hem ülkesine yatırım yapmış oldu, hem de parası daha çok değerlendi. Ters taraftan bakacak olursak 15 Temmuz'dan sonra Türklerin yurt dışından, özellikle de Avrupa ülkelerinden gayrimenkul satın alma talebi de arttı. Yaklaşık yüzde 40 artış yaşandığını söylemek mümkün."

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