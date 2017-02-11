Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri 153.5 Kg Eroin Yakaladı

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 153,5 kg eroin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 153,5 kg eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İran'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen ve halen gümrüklü sahada bulunan bir TIR dorsesinde zulalanmış vaziyette yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bildirildi.

Aracın dorsesi açıldığında, narkotik köpeği Maddox'un tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, mukavva altına gizlenmiş, piyasa değeri 15 milyon 500 bin TL olan 153 kilo 500 gram eroin bulundu.