Gürcan Dağdaş’dan Eskişehir’de Söyleşi Ve İmza Günü

Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı.

Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı.

Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, Tepebaşı Belediyesinin davetlisi olarak Eskişehir'e geldi. Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşi ve imza gününe katılan Dağdaş, referandum süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dağdaş, "Meşruti monarşiden parlamenter sisteme gelinceye kadar yaklaşık 200 yıllık bir mücadeleyi vermiş bir milletiz. 200 yıl evvel Teşkilat-ı Esasiye'nin önümüze çıkardığı sultan yetkilerinin bir benzeri ile karşı karşıyayız. Önümüze getirilip dayatılan bu halin yarınımıza ipotek koyacağını, toplumsal barışı bozacağını, devletimizin rejimini alt üst edeceğini ve üniter yapımızı ortadan kaldırabilecek ileri neticelerinin olabileceğini kaygısını taşıdığımız için bir aradayız. Önümüzde iki soru var ve iki tane cevabı var. Evet diyen de saygındır, hayır da saygındır. Kaldı ki biz 16 Nisan'dan sonra da bir arada yaşayacağız. Akıl neyi emrediyorsa onu yapmalıyız. Birlikte yaşamanın, Cumhuriyetin ve 200 yıldır ete kemiğe büründürmeye çalıştığımız parlamenter sistemin devamı noktasında eğer bir karar boyutundaysa cevabımız hayırdır. Kaldı ki sandıktaki "hayır" tercihi, başta Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere iktidar edenlerin de büyük ölçüde hayrına olur" ifadelerini kullandı.

"Hayır çok uzak değil, evet ise çok uzak"

Dağdaş, geziler sırasında edindiği izlenimleri de aktararak, "Mustafa Kemal Atatürk "Tarih ihtiyatsızlar için acımasızdır" diyor. Bu noktada bir yol ayrımındayız. Memleketi geziyoruz. Farklı noktalarda ne gördüğümüze dair haberler duymak istersiniz. Hayır çok uzak değil, evet çok uzak. Hayır çıktığı gün bu gergin Türkiye fotoğrafı yumuşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı anayasa sınırları içerisinde kalmak zorundadır" şeklinde konuştu.

Son olarak Tepebaşı Belediyesinin projelerine değinen Dağdaş, "Bugün Yaşam Köyü'nü gezdik. 8 ay evvel alzheimer hastası olan annemi kaybettim. Orada birdenbire annemi gördüm, temizliği gördüm, oradaki personelin annesine babasına hizmet ediyormuşçasına şefkatli davrandığını gördüm. Türkiye o kadar da kapkara değil. Bütün coğrafyamızı aydınlatıcı ve bizi mutlu edecek bir Türkiye hayaliyle sandığa giderek hayır oyu kullanacağız ve bu yeni bir başlangıç olacak. Bu başlangıç hepimizin hayrınadır" açıklamalarında bulundu.

Gürcan Dağdaş'a keyifli söyleşi için teşekkür eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, "Sayın Gürcan Dağdaş'a olağanüstü söyleşi için teşekkür ederim. Başkanlık sistemi bize büyük deneyimler kattı. Türkiye menfaatleri düşünen herkesin bir araya gelebileceğini gördük" şeklinde konuştu.

Ataç, söyleşi sonunda Dağdaş'a devrim otomobilinin el yapımı bir plaketini sundu.