Gürcistan Eski Devlet Başkanı Saakaşvili’yi Polisten Kaçırdılar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah gözaltına alınan Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, polisler tarafından sorgulamaya götürülürken...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah gözaltına alınan Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, polisler tarafından sorgulamaya götürülürken göstericiler tarafından kaçırıldı.

Kastolnaya Caddesi'nde kaldığı evinde bu sabah arama yapılan, arama sırasında çatıya çıkarak intihar etmekle tehdit eden Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, serbest kaldı. Sabah saatlerinde tamamlanan aramanın ardından, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Saakaşvili'nin içinde bulunduğu aracın etrafı göstericiler tarafından sarıldı. Caddenin çıkışına barikatlar kuran göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Yaklaşık 300 asker ve polisin kordonunu aşan göstericiler, gözaltına alınan Saakaşvili'yi kaçırdı. Polis ise o sırada müdahale etmedi. Serbest kalan Saakaşvili'nin halkı gösteri yapmaları için Kiev'in merkezine çağırdığı görüldü.

Eylül ayında Polonya'dan tartışmalı şekilde Ukrayna'ya giren Saakaşvili, lideri olduğu Yeni Güçler Partisi ile muhalefete başlamış, Ukrayna Parlamentosu yakınlarında protesto gösterileri düzenlemişti. 2013 yılından bu yana ülkesine dönemeyen Saakaşvili hakkında, Gürcistan hükumeti bir süre önce iade talebinde bulunmuştu.