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Gürcistan-Ordu arasında işbirliği güçlendirilecek

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Gürcistan-Ordu arasında işbirliği güçlendirilecek
Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Gürcistan ile Ordu ili arasındaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Balkanlıoğlu, Ordu’da Gürcü kökenli vatandaşların bulunduğunu ve birçok köylerde de Gürcüce konuşulduğunu söyleyerek, güzel bir kaynaşma sağlandığını ve hiçbir sorun yaşanmadığını ifade etti.

Vali Balkanlıoğlu, "Gürcistan iyi komşumuz. Ekonomik ve ticari başta olmak üzere her anlamda işbirliğimizin artmasını arzu ediyoruz. Gürcistan’ın ekonomik açıdan güçlenmesi, gelişmesi, kişi başına milli gelirin artması, bizlerle daha fazla ticari potansiyele sahip olma imkanını doğuracaktır” şeklinde konuştu.

Başkonsolos Mikatsadze ise, Türkiye ile Gürcistan’ın sağlam temellere dayanan bir dostluğunun olduğunu belirterek, ”Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu olarak, sorumluluğumuzda olan 21 ildeki sayın valilerimizi ziyaret ediyoruz. Ordu, çok güzel bir şehir. Bizleri kabulünden dolayı Ordu Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyor, işbirliği yapmak istediğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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