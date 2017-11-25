Gürcistan’da 27 Kasım’da Ulusal Yas İlan Edilecek

Gürcistan'da, Batum kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle 27 Kasım'da ulusal yas ilan edilecek.

Gürcistan'da, Batum kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle 27 Kasım'da ulusal yas ilan edilecek.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Batum kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle 27 Kasım'da ulusal yas ilan edileceğini bildirdi. Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Leogrand'da meydana gelen yangın olayı faciası nedeniyle ulusal yas ilan edilecek" denildi.

Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İllia ise, "Gürcistan Kilisesi ve kendi adıma ailelerin yanında olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.