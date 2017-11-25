  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C

Gürcistan’da 27 Kasım’da Ulusal Yas İlan Edilecek

» »
Gürcistan’da 27 Kasım’da Ulusal Yas İlan Edilecek
Gürcistan'da, Batum kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle 27 Kasım'da ulusal yas ilan edilecek.

Gürcistan'da, Batum kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle 27 Kasım'da ulusal yas ilan edilecek.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Batum kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle 27 Kasım'da ulusal yas ilan edileceğini bildirdi. Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Leogrand'da meydana gelen yangın olayı faciası nedeniyle ulusal yas ilan edilecek" denildi.

Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İllia ise, "Gürcistan Kilisesi ve kendi adıma ailelerin yanında olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınlardan Erkek Şiddetine Tepki25 Kasım 2017 Cumartesi 19:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini Ziyaret Etti25 Kasım 2017 Cumartesi 18:13
  • Ak Parti Etimesgut 6. Olağan Kongresi Yapıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 18:13
  • Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kimin Öğretmen Olacağına Danıştay Karar Veremez"25 Kasım 2017 Cumartesi 18:08
  • Çeşme’de Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü25 Kasım 2017 Cumartesi 17:48
  • Avcılar’da “Gülsevin Buket Değirmenci Kadın Ve Aile Dayanışma Merkezi” Açıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:48
  • Cesur Köpek Kapkaçı Önledi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:43
  • 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Anı Evi Açıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:33
  • Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Kitap Fuarı’nı Gezdi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • Kütahya İl Müftülüğü’nden Kur’an Kursu Öğreticilerine Kahvaltılı Program25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti