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Gürcistan’ın Stat Çimleri Samsun’dan

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Gürcistan’ın Stat Çimleri Samsun’dan
Samsun'da üretilen stat çimleri, başta Gürcistan olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

Samsun'da üretilen stat çimleri, başta Gürcistan olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Recep Nusret Yüksel'e ait üretim çiftliğinde rulo çim üretimi yapılıyor. Özel bakıma tabi tutularak tohumdan üretilen yüksek kalitedeki çim, istenilen boyuta ulaştığında makineler tarafından biçildikten sonra rulo şekline getirilip paketlenerek ihraç ediliyor. Özellikle spor alanları olmak üzere kentsel mekanlar, kent parkları, toplu konutlar ve oteller gibi birçok yerde rulo çimlerin tercih edildiğine dikkat çeken üretici Recep Nusret Yüksel, üretilen çimlerin genelde Gürcistan'a ihraç edildiğini söyledi. Kamu yönetimi ve siyaset bilimi bölümünden mezun olmasına rağmen üreticilik yapmayı tercih eden Yüksel, "Biz bu işe peyzaj firması olarak başladık. Ancak 3 yıl önce bir yakınımızın önerisiyle bu işe atıldık. Kendim aslında kamu yönetimi ve siyaset bilimi mezunuyum. Daha önceleri Sakarya'dan buraya biz ürünleri getiriyorduk. Bu bölgede bu şekilde bir istek olduğunu görünce ise üretim yapmaya başladık. Üretime başladığımız andan itibaren yurt dışından da talep oldu. Şu anda Gürcistan'a tırlarımız çıkıyor. 10 tır gönderdik şu ana kadar. 4 tır daha göndereceğiz inşallah. Kendi okuduğum bölümle ilgili bir meslek yürütmek yerine ticareti tercih ettik. Şu an çok şükür memnunuz. Buradaki çimler spor sahaları, golf sahaları ve peyzaj alanları için ayrı üretimlerde oluyor. Yerine göre kalitesi de değişiyor. Türkiye'deki 1. Lig takımlarının kullandıkları bir çim var. Bunların üretimini de yapıyoruz biz. Burada yetiştirdiğimiz çim genellikle eylül ve ekim aylarında daha çok verimli oluyor. Gürcistan dışında aldığımız siparişler var. Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelere ihracatımız olacak" dedi.

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