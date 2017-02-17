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Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosu Samsun’da

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Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosu Samsun’da
Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamında ziyaret etti.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamında ziyaret etti.

Samsun'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Avtandil Mikatsadze, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin her alanda artarak devam ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerde Samsun'un da büyük katkısı olacağını söyledi.

Samsun'a çok önem verdiklerinin altını çizen Mikatsadze, "Samsun bizim için ticari açıdan oldukça önem verdiğimiz bir şehir. Samsun ile olan ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak amacıyla Samsun Valisi İbrahim Şahin'e ziyarette bulunduk. Bizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Konsolosluk olarak bu bölgeye her alanda destek vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise Avtandil Mikatsadze tarafından yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosu Samsun’da

Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosu Samsun’da

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