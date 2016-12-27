  • BIST 76.699
  • Altın 128,963
  • Dolar 3,5257
  • Euro 3,6884
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret

» »
Güreş Federasyonu Başkanı Aydın’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aydın ve Yıldız'a teşekkür etti. Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'teki güreş sporu ile ilgili güzel fikir alışverişlerin yapıldığı ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede; "Eski lise yıllarından okul arkadaşım olan Güreş Federasyonu Başkanımız sayın Musa Aydın ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Aslan Yıldız ile bir araya geldik. Kendisini şehrimizde ağırlamaktan misafir etmekten büyük mutluluk ve onur duyduk. Konuklarımız ile birlikte şehrimizin güreş sporu noktasındaki gelişimini değerlendirdik. İnşallah güreşin gelişimine ilişkin olarak Güreş Federasyonumuz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Belediyemiz ile ele ele vererek güzel başarılar elde etmek için çalışacağız" dedi.

'Söğüt törenlerinde ata sporu güreşin yer alması için gayret gösteriyoruz'

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaret hakkında ayrıca, "Söğüt törenlerine ilişkin olarak ata sporumuz güreşin de yer alması noktasında valiliğimiz ve ilgili kurumlar ile istişare ederek girişimde bulunduk. İnşallah güreş sporu ile ilgili sevindirici gelişmeler olacaktır. Teşrifleri ile bizleri onurlandıran Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın beye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretin sonunda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'a, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablo ile Bilecik seramiğinden yapılmış kahve fincanı takımı hediye etti.

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Elban, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri Ve İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi27 Aralık 2016 Salı 18:23
  • Tapsız İle Çalışkan Gazipaşa Bedesteni’nde27 Aralık 2016 Salı 18:23
  • Vali Elban, Karate Avrupa İkincisi Ödüllendirildi27 Aralık 2016 Salı 18:23
  • Diyadinli Muhtarlar İzmit’e Çıkarma Yaptı27 Aralık 2016 Salı 18:08
  • Yusuf Nalkesen Ve Egeli Bestekârlar Konseri Büyüledi27 Aralık 2016 Salı 18:08
  • Ülkücü İşçiler, Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti27 Aralık 2016 Salı 18:08
  • Gto Genel Sekreteri Göçer İstifa Etti27 Aralık 2016 Salı 18:03
  • Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Kurucularından Mete Alpbaz Aydın’da Toprağa Verildi27 Aralık 2016 Salı 17:58
  • Bilecik Belediyesi’nden Doğum Öncesi Hazırlık Kursu27 Aralık 2016 Salı 17:58
  • Kksm’den Ahl Park’ta Sergi27 Aralık 2016 Salı 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti