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Güreş Semineri Sona Erdi

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Güreş Semineri Sona Erdi
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan kamp eğitim merkezinde düzenlenen güreş semineri bugün sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan kamp eğitim merkezinde düzenlenen güreş semineri bugün sona erdi.

Federasyon Başkanı Musa Aydın'ın başkanlığındaki seminere güreş federasyonu yönetim kurulu, eğitim, teknik, lig ve sağlık kurulları, mili takım antrenörleri, milli takımlara sporcu veren kulüp yetkilileri ve TOHM antrenörleri katıldı. Seminerin ilk gününde milli takım çalışma programlarının ve milli takımlar görevleriyle sorumlulukları görüşüldü. Ayrıca sıkletlerde kilo kontrolü yönergesi de masaya yatırıldı. Bu konuda görüşler dinlendi..

Cumartesi günü yapılan 2. oturumda güreşte antrenman kavramlarıyla felsefesi, antrenman planlaması, olimpiyat oyunlarının maç analizleri, olimpiyatlarda Türk güreşi, sporda performans testleri, sporda sosyal ilişki ve iletişim, kendini ifade etme, kendini açma çözüm çözme konuları değerlendirildi. Seminerin son günü bugün yapıldı. Bu oturumda da güreşte teknik taktik öğretim metotları, yüklenme ve dinlenme ve toparlanma konuları konuşuldu.

Aydın: "Seminer son derece faydalı geçti"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın çok önemli bir seminer gerçekleştirdiklerini belirterek, "Konuştuğumuz tüm konular Türk güreşinin çok önemli satır başlarıydı. Buradan çok önemli kazanımlarla ayrılıyoruz. Belirlediğimiz konu başlıklarının oturum başkanları ilk günde söylediğim gibi kendi alanlarında çok önemli isimlerdi. Kendi bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşarak bu sporu daha ileri nasıl götürmemiz gerektiğini tartıştık. Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak istiyoruz. Son olimpiyatlarda nasıl ülkemizin en başarılı branşı olduysak önümüzdeki yıllarda da bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Başarı içinde bu tip seminerlerin büyük rolü olduğunu biliyoruz. Bu tip çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Bu seminerin Türk güreşine son derece faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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