Salihli 3. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali öncesi güreşçi develer şehir turu attı.

Salihli 3. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali öncesi güreşçi develer şehir turu attı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda öncülüğünde düzenlenen 3. Deve Güreşleri Festivali öncesinde güreşçi develer kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürünü Yayma Derneği Başkanı Halil Toker ve dernek üyelerinin katıldığı kortej yürüyüşü, Sevgi Yolundan başlayarak Kent Meydanında son buldu. Sevgi Yolundan başlayan kortej yürüyüşüne vatandaşlar da eşlik etti.