Güreşçiler Minderde Ter Döküyor

Okul Sporları Federasyonu 2016-2017 faaliyet programında yer alan sportif müsabakalar aralıksız devam ediyor. Erzincan'da Okul Sporları B Gençler Grekoremen Güreş Gurup müsabakaları başladı.
Okul Sporları Federasyonu 2016-2017 faaliyet programında yer alan Okul Sporları B Gençler Grekoremen Güreş Gurup müsabakaları 13 Şubat Spor Salonunda 10 ilden 100 sporcunun katılımıyla başladı. 3 gün sürecek olan güreş müsabakalarında sporcular minderde hünerlerini sergiliyorlar. Mindere çıkan sporcular birbirlerinden puan alabilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar.Amasya, Artvin, Batman, Elazığ, Erzurum, Giresun, Ordu, Rize, Sivas, Trabzon illerinden 100 sporcunun katıldığı müsabakalar 5 Mart 2017 tarihinde sona erecek.
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