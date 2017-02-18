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Güreşen Develeri Onlarca Kişi Zor Ayırdı

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Güreşen Develeri Onlarca Kişi Zor Ayırdı
Ege'nin kültür sembollerinden birisi olan deve güreşlerinde, güreşen develeri onlarca kişi birbirinden zor ayırdı.

Ege'nin kültür sembollerinden birisi olan deve güreşlerinde, güreşen develeri onlarca kişi birbirinden zor ayırdı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Belediyesi tarafından düzenlenen deve güreşleri büyük ilgi gördü. Geniş katılımlı olarak Ege'nin bir çok bölgesinden deve güreşlere katıldı. Çekişmeli geçen güreşler sonrasında hakemlerin kararı ile güreşlerine son verilen develeri ayırmak zor oldu. Birbiriyle güreşen devleri birbirinden ayırmak için onlarca kişi gün boyu büyük çaba harcadılar. Halatlar ile develerin havutlarından bağlayarak ayrılmaya çalışılan develer zor anlar yaşattı. Her müsabakada iki deveyi birbirinden ayırmak için yaklaşık 20 kişi görev yaptı.

Güreşlere Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ev sahipliği yaparken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A. Edip Uğur, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, çevre ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları ile AK Parti Balıkesir milletvekilleri katıldılar.

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