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Güreşte 2 Madalya

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Güreşte 2 Madalya
Polonya'da düzenlenen 23 Dünya Güreş Şampiyonası, serbest stilde yapılan ilk gün müsabakalarıyla sürerken 57 kiloda Süleyman Atlı ve 61 kiloda Sedat...

Polonya'da düzenlenen 23 Dünya Güreş Şampiyonası, serbest stilde yapılan ilk gün müsabakalarıyla sürerken 57 kiloda Süleyman Atlı ve 61 kiloda Sedat Özdemir bronz madalya kazandı.

İlk Turda Rami Alama (KSA) ile karşılaşan 57 kiloda Süleyman Atlı rakibini 10-0 yendi. Süleyman, 2. turda Ermeni sporcu Gevorg Tadevosyan'u 8-2, çeyrek finalde Rus Khasankhusein Badrudınov'u 5-4 yenmiş ve yarı finalde Bulgar Mikyay Salim Naim'e 11-4 yenilerek bronz madalya oynama hakkını elde etmişti. Atlı bu akşam Çinli Wanhao Zou ile karşı karşıya geldi. Atlı rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyerek minderden 6-3 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

61 kiloda Sedat Özdemir ise ilk turda Amerikalı Mitchel Steven'ı 8-5, 2. turda Ukraynalı Petro Bileichuk'u 4-0 yenerken bir üst turda Ravinder Ravinder'e (İND) 8-8 biten maçta sayı averaja yenilerek finale kalamadı. Sedat Özdemir bu akşam Mihai Esanu ile çıktığı bronz madalya mücadelesinde iyi bir oyun ortaya koydu. Rakibine adeta minderi dar eden Özdemir maçı 8-3 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Türkiye şampiyonadaki madalya sayısını 3 altın 3 bronz olmak üzere 6'ya çıkardı.

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