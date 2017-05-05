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Güreşte Tokat damgası

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Güreşte Tokat damgası
Tokatlı Rıza Yıldırım'ın Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyonluğu göğüslemesinin ardından bir diğer Tokatlı sporcu Soner Demirtaş, finalde Azerbaycanlı Suleymanov’u yenerek altın madalyanın sahibi oldu

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stilde finale kalan milli güreşçi Tokatlı Rıza Yıldırım, Rus Anzor Boltukaev ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 mağlup eden Yıldırım, altın madalyaya uzanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milli güreşçi eline Türk bayrağını alarak tur attı.

EZE EZE YENDİ
Erkekler serbest stil 74 kiloda Avrupa minderine çıkan bir diğer Tokatlı sporcu Soner Demirtaş ise finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşı karşıya geldi. Minderden 6-4 galip ayrılan milli güreşçi, üst üste ikinci kez altın madalyaya uzandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal paylaşım sitesinden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BAKAN KILIÇ TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş’ı telefonla arayarak tebrik etti. Sırbistan’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler serbest stil 74 kiloda altın madalya kazanan milli Soner Demirtaş’ı telefonla arayarak kutlayan Bakan Çağatay Kılıç, bir de tebrik mesajı yayınladı. Bakan Çağatay Kılıç’ın tebrik mesajı şöyle: "Sırbistan’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler serbest stil 74 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Soner Demirtaş’ı kutluyorum. Milli güreşçilerimizin şampiyonada elde ettiği başarılar bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum.” 

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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