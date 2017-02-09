  • BIST 88.372
  • Altın 148,532
  • Dolar 3,7136
  • Euro 3,9753
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Güroymak’taki Öğrencilere Kırtasiye Ve Kitap Yardımı

» »
Güroymak’taki Öğrencilere Kırtasiye Ve Kitap Yardımı
Trabzon Çaykara Belediyesi ve İstanbul Arnavutköy Belediyesi ile Trabzon Sezgin Oteli yetkilileri öncülüğünde yürütülen "Doğu ve Güneydoğu İllerine...

Trabzon Çaykara Belediyesi ve İstanbul Arnavutköy Belediyesi ile Trabzon Sezgin Oteli yetkilileri öncülüğünde yürütülen "Doğu ve Güneydoğu İllerine Yardım Eli" projesi kapsamında Bitlis'in Güroymak ilçesine gönderilen kitap ve kırtasiye malzemesi öğrencilere dağıtıldı.

Güroymak Ortaokulu ile Şehit Er Fevzi Güngür Ortaokulunda düzenlenen kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıtımına Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu ile belediye yöneticileri Ali Zeyrek, Muhammed Ali Aydın ve Özkan Toprak katıldı. Malzemeleri dağıttıktan sonra öğrencilere hitap eden Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Değerli öğrencilerimiz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ağabeyleriniz, kış şartlarında Trabzon ilinden yola çıkarak okumanız için sizlere yardımlar getirmişler. Tarihimizi, geçmişimizi iyi okuyun, anlamaya çalışın. Kurtuluş Savaşında, Çanakkale Savaşında dedelerimiz "ben Kürdüm, Lazım, Türküm" demeden "bu vatan topraklarında, bu ay yıldız bayrağı altında yaşayan kardeşleriz" diyerek vatan savunmasını beraberce yapmış, gazi ve şehit olmuşlardır. Yine tarihimizdeki gibi bugün kardeşçe yaşamaya ve birbirlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Devlet olarak yanınızdayız. Her türlü eğitim için destek vermeye devam edeceğiz. Yeter ki sizler okuyun. İyi okullar kazanmaya ve meslek sahibi olmaya çalışın" dedi.

Kaymakam Alibeyoğlu, ayrıca başarılı öğrencilere gönderilen kamera, saat, hesap makinesi gibi hediyeleri de dağıttıktan sonra cep telefonuyla canlı bağlantı yaparak, yardımları gönderen kaymakam ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Yardımları gönderen belediyelerin yetkilileri ise, böyle bir sosyal projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "İnşallah devamlı olacak. Buradaki amacımız, öğrencimizin daha iyi koşullarda yetiştirmektir" dediler.

Güroymak’taki Öğrencilere Kırtasiye Ve Kitap Yardımı

Güroymak’taki Öğrencilere Kırtasiye Ve Kitap Yardımı

Güroymak’taki Öğrencilere Kırtasiye Ve Kitap Yardımı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Niğde Emniyet Müdürlüğüne Taze Kan09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Takdim Töreni09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Tekirdağ 4. Ulusal Mimari Koruma Proje Ve Uygulamaları Sempozyumuna Hazırlanıyor09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Leyla Atakan Ve Arkadaşları İçin Anma Etkinliği09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Sarıkamış Belediyespor, Iğdır Hazırlıklarını Sürdürüyor09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Erzurum Sigarayı Bırakmak İçin Yürüdü09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Karataylı Muhtarlara Seminer09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Hobi Bahçeleri Yeni Sahiplerini Arıyor09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Güroymak’taki Öğrencilere Kırtasiye Ve Kitap Yardımı09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Batman Belediyesinde 32 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı09 Şubat 2017 Perşembe 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti