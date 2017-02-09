Güroymak’taki Öğrencilere Kırtasiye Ve Kitap Yardımı

Trabzon Çaykara Belediyesi ve İstanbul Arnavutköy Belediyesi ile Trabzon Sezgin Oteli yetkilileri öncülüğünde yürütülen "Doğu ve Güneydoğu İllerine...

Trabzon Çaykara Belediyesi ve İstanbul Arnavutköy Belediyesi ile Trabzon Sezgin Oteli yetkilileri öncülüğünde yürütülen "Doğu ve Güneydoğu İllerine Yardım Eli" projesi kapsamında Bitlis'in Güroymak ilçesine gönderilen kitap ve kırtasiye malzemesi öğrencilere dağıtıldı.

Güroymak Ortaokulu ile Şehit Er Fevzi Güngür Ortaokulunda düzenlenen kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıtımına Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu ile belediye yöneticileri Ali Zeyrek, Muhammed Ali Aydın ve Özkan Toprak katıldı. Malzemeleri dağıttıktan sonra öğrencilere hitap eden Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Değerli öğrencilerimiz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ağabeyleriniz, kış şartlarında Trabzon ilinden yola çıkarak okumanız için sizlere yardımlar getirmişler. Tarihimizi, geçmişimizi iyi okuyun, anlamaya çalışın. Kurtuluş Savaşında, Çanakkale Savaşında dedelerimiz "ben Kürdüm, Lazım, Türküm" demeden "bu vatan topraklarında, bu ay yıldız bayrağı altında yaşayan kardeşleriz" diyerek vatan savunmasını beraberce yapmış, gazi ve şehit olmuşlardır. Yine tarihimizdeki gibi bugün kardeşçe yaşamaya ve birbirlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Devlet olarak yanınızdayız. Her türlü eğitim için destek vermeye devam edeceğiz. Yeter ki sizler okuyun. İyi okullar kazanmaya ve meslek sahibi olmaya çalışın" dedi.

Kaymakam Alibeyoğlu, ayrıca başarılı öğrencilere gönderilen kamera, saat, hesap makinesi gibi hediyeleri de dağıttıktan sonra cep telefonuyla canlı bağlantı yaparak, yardımları gönderen kaymakam ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Yardımları gönderen belediyelerin yetkilileri ise, böyle bir sosyal projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "İnşallah devamlı olacak. Buradaki amacımız, öğrencimizin daha iyi koşullarda yetiştirmektir" dediler.