Gürpınar Belediyesi İle Gelen Engelsiz Yaşam

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, hem engellilerin yüzünü güldürüyor hem de evlerinden çıkamayan minik...

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, hem engellilerin yüzünü güldürüyor hem de evlerinden çıkamayan minik kalplere umut oluyor.

Gürpınar Belediyesince engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılabilmeleri için bu yıl hizmete sunulan "Engelsiz Yaşam Merkezi", dezavantajlı vatandaşların umudu haline geldi. Merkezde açılan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce desteklenen üç atölyede verilen ahşap, seramik, taş boyama, kokulu taş yapımı, keçe yapımı ve takı tasarımı eğitimiyle engellilerin yeteneklerinin ortaya çıkması sağlanıyor. El becerilerinin gelişmesine de olanak sağlanan merkezde, müzik kursuyla da engellilere ses ve ritim eğitimi veriliyor.

Uzay terapisiyle bir ilk gerçekleşti

Merkezde ayrıca bedensel engellilerin fiziki yetersizliklerini gidermek ve fonksiyonel düzeylerini geliştirmek için kişisel egzersiz programları da düzenleniyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında son yıllarda geliştirilen ve birçok nörolojik hastalıkta kullanılan tedavi metodu olan "uzay terapisi" de bölgede ilk defa Gürpınar'da uygulanmaya başlandı. Kendi alanlarında uzman personelce uygulanan tedavi yönteminden bedensel engelli vatandaşlar yararlanabiliyor.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerini sağlamanın herkese düşen toplumsal bir görev olduğunu belirtti. Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek için projeler geliştirdiklerini ifade eden Doğramacı, "İlçemizde engelli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı kapsamlı olarak sürdürüyoruz. Bu amaçla hizmete açtığımız Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde birçok ilde bulunmayan hizmeti sunuyoruz. Onların güler yüzünü görmek bizleri mutlu ediyor. Bu vesileyle tekrar "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin yaşadığı sorunlara karşı duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza sevgiler sunuyorum" dedi.