Gürpınar Sahili, Yaza Hazırlanıyor

Gürpınar Sahili'nde inceleme gezisinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri...

Gürpınar Sahili'nde inceleme gezisinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte sahil şeridini baştan sona değerlendirdi ve sahilin yaza hazırlığı konusunda talimatlar verdi.

Vatandaşların Beylikdüzü'nün doğal güzelliklerden faydalanması ve yeterli bir hizmet alabilmesi gayesiyle projeler üretmeye devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Sahili'ni mercek altına aldı. Ekibi ile birlikte sahili baştan sona gezen Başkan İmamoğlu, tespitlerde bulundu ve talimatlar verdi. Sahil şeridindeki parklanma sorununa çözümler arayan ekip, gereken kısımlarda yol düzenlemeleri ile park alanlarının değiştirilmesi hususunu değerlendirdi. İmamoğlu, "Uygunluğu durumunda yatay parklanma oluşturabiliriz. Deniz tarafından parklanmanın olmamasını sağlamalıyız" dedi.

Gürpınar sahil şeridi boyunca uzanan kaldırımların durumunu da inceleyen İmamoğlu ve heyeti, kaldırımların genişletilerek vatandaşların dinlenmelerine el verecek oturma banklarının monte edilmesini görüştü. Ayrıca sahilde yer alan bisiklet yolunun uzatılması, genişletilmesi ve belirginleştirilmesi ile ilgili de kararlar alındı. Lodos ve sert kış koşulları nedeniyle kaldırımlarda medyana gelen çöküntüler detaylıca incelendi ve neler yapılabileceği üzerine konuşuldu. Tespit edilen durumların ivedi şekilde projelendirilmesi için talimat veren Başkan İmamoğlu, Gürpınar'ın eksiksiz biçimde yaza hazırlanacağını ifade etti.