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Gürpınar’da Barış Töreni

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Gürpınar’da Barış Töreni
Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarında husumet bulunan Çelik ve Kuşçu aileleri için barış töreni yapıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarında husumet bulunan Çelik ve Kuşçu aileleri için barış töreni yapıldı.

İlçenin Parmakkapı Mahalles'nde düzenlenen barış törenine Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, İlçe Garnizon Komutanı Emrah Akçay, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, İlçe Müftüsü Alaattin Dinçer ve aile mensupları katıldı. Törende konuşan İl Müftüsü Arvas, "Bu mübarek ayda ve Beraat Kandilinin arefesinde güzel bir iş ve Allah'ın rızasını kazanmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Yüce Rabbimizin rızası sulh yapmamızdadır, barıştadır. Şeytan dargın kalmamızdan, birbirimize kin gütmemizden, bir birimizi rahatsız etmemize çok sevinir" dedi.

Müftü Arvas, "Onlar öfkelerini yenenler, insanları af edenlerdir. Allah iyilik edenleri sever" mealindeki ayet hakkında izahat yaparak vatandaşları aydınlattı.

İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı ise, güzel sohbetinden dolayı İl Müftüsü Nimetullah Arvas'a teşekkür ederek, barışa katkıda bulunan iki ailenin büyüklerine ve her iki tarafın aile mensuplarına da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Nimetullah Arvas, her iki ailenin büyüklerini barıştırıp, Kur'an-ı Kerim hediye etti. Daha sonra tüm aile mensupları salavatlar eşliğinde musafaha ederek barıştılar.

Gürpınar’da Barış Töreni

Gürpınar’da Barış Töreni

Gürpınar’da Barış Töreni

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