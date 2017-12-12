Gürpınarlı Kadınlar İçin Okuma Yazma Kursu

Van'ın Gürpınar Belediyesi bünyesindeki Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezi (GÜRKADEM) tarafından ilçede okuma yazma öğrenmek isteyen kadınlara yönelik...

Van'ın Gürpınar Belediyesi bünyesindeki Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezi (GÜRKADEM) tarafından ilçede okuma yazma öğrenmek isteyen kadınlara yönelik kurs açıldı.

Kadınlar için her türlü ekonomik ve sosyal faaliyetin gerçekleştirildiği GÜRKADEM'de okuma yazma bilmeyenler için de eğitim desteği sağlanıyor. Bu kapsamda başlatılan kursa katılan kadınlar, okuma yazma öğrenme fırsatı buluyor. Hafta içi her gün uzman öğretmenler tarafından verilen eğitimlerden ilk etapta 15 kursiyer yararlanıyor.

Benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.