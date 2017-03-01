Gürselpaşa Kapalı Semt Pazarı Açıldı

Seyhan Belediyesi tarafından Gürselpaşa Mahallesi'nde yaptırılan kapalı semt pazarı törenle hizmete açıldı.

Seyhan Belediyesi tarafından Gürselpaşa Mahallesi'nde yaptırılan kapalı semt pazarı törenle hizmete açıldı. Açılış törende konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl 6 yeni kapalı semt pazarı açacaklarını açıkladı.

25 yılda 4, 1 yılda 6 semt pazarı

Göreve geldiğinde yeri olan her mahalleye kapalı semt pazarı yapacağını sözünü veren Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gürselpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan modern kapalı semt pazarını hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, bu yıl içerisinde 6 tane kapalı semt pazarı açacaklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, "Adana sıcak tabi sıcak insanların memleketi, dünyanın en güzel insanların memleketine göre hava alabilen bir pazar yaptık. Ben göreve geldiğimde bütün Adana'da 4 tane kapalı semt pazarı vardı. Yani 25 yılda 4 tane yapılmıştı. Bu sene bununla birlikte 6 tane semt pazarını açacağız. 25 yılda yapılanı 1 yılda yapacağız" ifadelerine yer verdi. Bu arada açılış töreninde işitme engellerde unutulmadı ve konuşmacıların söyledikleri işitme engelli vatandaşlara işaret dili ile aktarıldı.

Gürselpaşa'ya hayırlı olsun

Yeni yapılan pazarın Gürselpaşa Mahallesi halkına ve Adanalılara hayırlı olmasını dileyen Başkan Zeydan Karalar, mahalle yapılan hizmetler ile ilgili bilgi verdi. Başkan Karalar, "Gürselpaşa yenilenen bir mahalle, güzelleşen bir mahalle ve Adana'nın en güzide mahallerinden biri olacak. Bu konuda bize düşen ne varsa yapıyoruz. Bizim 2016 yılında döktüğümüz asfalt son 10 yılda dökülmedi. Bu sene yeni yapılan yolların kaldırımlarını yapacağız. Biz kuzey-güney, doğu-batı demeyiz, insanları ayırmayız. Bizim için yandaş yok vatandaş var. Gürselpaşa halkı çalışkandır, Gürselpaşa halkı zekidir. Ve bu memleketin hayrına ne varsa en hayırlısını o bilir, en hayırlısını o yapar" şeklinde konuştu.

Akçay'dan başkan Karalar'a teşekkür

Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay'da yapılan hizmetlerden dolayı pazarcı esnafı adına başkan Zeydan Karalar teşekkür ettiklerini söyledi. Kapalı semt pazarının Adana için önemine vurgu yapan Başkan Akçay, Başkan Karalar'dan yeni ve modern kapalı semt pazarları yapmasını istedi.

Gürselpaşa'ya 2. kapalı semt pazarı

Mahalle Muhtar Vekili Bünyamin Çapar ise yaptığı konuşmada başka mahallerde 1 tane dahi kapalı semt pazarı yokken kendi mahallerine 2. sinin yapıldığını belirterek başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Adana Semt Pazarcılar esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay, yapılan hizmetlerden dolayı Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür plaketi verdi. Plaket törenin ardından Başkan Zeydan Karalar ve beraberindekiler pazarın kurdelesini keserek kurulan pazardan alışveriş yaptı.

Bu arada açılış töreni CHP Seyhan ilçe Başkanı Abeydullah Kolcu il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri muhtarlar ve çok sayıda oda ve dernek başkanı da katıldı.