Gürsoy Grup’a ’Çevreci Tesis’ Ödülü

Mersin'de faaliyet gösteren ve sektörde 42. yılını kutlayacak olan Gürsoy Grup, Sağlıklı Kentler Birliği'nin Türkiye genelinde yaptığı araştırmalar...

Mersin'de faaliyet gösteren ve sektörde 42. yılını kutlayacak olan Gürsoy Grup, Sağlıklı Kentler Birliği'nin Türkiye genelinde yaptığı araştırmalar sonucunda belirlenen kriterlere uyarak "Çevreci Tesis Ödülü'nün sahibi oldu.

Sanayi tesislerinin çevre yönetimi konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla iki yılda bir düzenlenen ve bu sene toplamda 40 tesisin ödüllendirildiği Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci Tesis Ödülleri'nin 3.'sü İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye genelinde yapılan çevreci tesis araştırmaları sonucunda Mersin'den Gürsoy Grup, Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci Tesis Ödülü'nün sahibi oldu.

Sağlıklı Kentler Birliği, sağlıklı kentleşmeyi ve halkın sağlığını koruma, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğe ulaşmayı kriterler arasında belirledi. Gürsoy Grup da belirlenen kriterlere uygunluğu sayesinde ödülü almaya hak kazandı.

Gürsoy Oto Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürsoy ve kızı Nesli Gürsoy, ödülünü Sağlıklı Kentler Birliği Dönem Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın elinden aldı.

Gürsoy, bugüne kadar öncüsü ve ortağı oldukları sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra Sağlıklı Kentler Birliği tarafından verilen Çevreci Tesis Ödülü'nü almaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Gürsoy, "Türkiye genelinde yüzlerce firma ve fabrika arasında yapılan araştırmalar sonucunda Gürsoy Oto'nun bu ödüle layık görülmesi bizi ayrıca mutlu etmiştir. Bugüne kadar çevreye saygılı ve duyarlı çalışmaların içerisinde yer almaya gayret ettik. Mersin'in güzel görünümü ve sağlıklı nesillerin gelişmesi için bizler hep üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Ayrıca ticarette 42. yılımızı kutlayacağımız bir dönemde böyle bir takdire layık olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gürsoy, ilerleyen dönemlerde de çevreye katkıda bulunacak çalışmaların içerisinde yer almayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.