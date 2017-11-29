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Guterres: "İsraillilerle Filistinliler Arasında Adil Ve Kalıcı Barışa Ulaşılmasının Yolu Bm Kararları Doğrultusunda Soruna İki Devletli Çözümdür"

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Guterres: "İsraillilerle Filistinliler Arasında Adil Ve Kalıcı Barışa Ulaşılmasının Yolu Bm Kararları Doğrultusunda Soruna İki Devletli Çözümdür"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin sorununun Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki en uzun süredir çözüm bekleyen konulardan...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin sorununun Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki en uzun süredir çözüm bekleyen konulardan biri olduğunu söyledi.

BM Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre; Guterres, 29 Kasım Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 70 yıl önce alınan 181 sayılı karara rağmen İsrail Devleti ile yan yana egemen ve bağımsız bir Filistin Devletinin henüz ortaya çıkamadığını belirtti. Guterres, "İsrailliler ile Filistinliler arasında adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış için tek ihtimalin söz konusu karar ile vurgulanan iki devletli çözüm olduğu kanaatine sahibim. Bu sorunun çözümü bölgede daha fazla istikrar için ivme kazanılmasını sağlayacaktır" dedi.

İsrail ve Filistin'e geçen Ağustos ayında yaptığı ziyarette, her iki tarafın liderlerinin de müzakereler sonucu barışa ulaşılmasına yönelik taahhütlerini yeniden ortaya koyduğunu belirten Genel Sekreter, "Onları bu taahhütlerini elle tutulur bir şekilde ortaya koymaya ve anlamlı müzakerelere geri dönülmesini sağlayacak koşulların oluşturulmasına teşvik ettim. Filistinliler arasındaki birliğe yönelik son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler tüm taraflarca sürecin doğru yöne çevrilmesi için kullanılmalıdır" dedi.

Tüm ilgili BM kararlarına, uluslararası hukuka ve anlaşmalara dayanan ve iki devletli çözümü mümkün kılacak, 50 yıldır süren işgali sonlandıracak ve nihai statü konularına çözüm bulacak ciddi bir siyasi süreci desteklemeye hazır olduğunu birçok kez tekrarladığını hatırlatan Guterres, "Artık, İsrail Devleti ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin Devletinin kurulması yoluyla ihtilafa bir çözüm bulunmasının zamanıdır" diyerek mesajına son verdi.

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