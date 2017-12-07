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Güven Timleri Suriyeli Torbacıyı Suçüstü Yakaladı

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Güven Timleri Suriyeli Torbacıyı Suçüstü Yakaladı
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli güven timleri, Seyhan ilçesi...

Adana'da güven timleri Suriyeli torbacıyı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli güven timleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 56001 Sokak'ta "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis sokağa girdiğinde bir kişinin uyuşturucu sattığını gördü. Şahıs, polisi görünce kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamanın ardından torbacıyı yakaladı. Polis zanlının üzerinde 48 uyuşturucu hap buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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