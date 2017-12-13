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Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar Projesinde Sona Gelindi

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Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar Projesinde Sona Gelindi
Dicle Üniversitesi ve MEKSA Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen güvenli geleceğe kayıtlı kadınlar projesi, düzenlenen toplantı ile sona erdi.

Dicle Üniversitesi ve MEKSA Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen güvenli geleceğe kayıtlı kadınlar projesi, düzenlenen toplantı ile sona erdi.

MEKSA Vakfında düzenlenen kapanış törenine, MEKSA Vakfı Başkanı Sertaş Işık, DÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Eyyüp Tanrıverdi, DÜ Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ufuk Bircan, koordinatörler, kamu kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. Kapanış töreninde konuşan MEKSA Vakfı Başkanı Işık, güvenli geleceğe kayıtlı kadınlar projesiyle Diyarbakır'da 60 işverenle bir araya gelip toplantılar yaptıklarını söyledi. Işık, proje çerçevesinde 200 kadına kurs verildiğini ve kursu başarıyla tamamlayan 80 kadının sertifika almaya hak kazandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından başarılı olan kadınlara sertifikaları verilirken, projede emeği geçenlere de plaket takdim edildi.

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