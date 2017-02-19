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Güvenli Gıda Üretimi İçin Sertifikalarına Kavuştular

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Güvenli Gıda Üretimi İçin Sertifikalarına Kavuştular
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hazırlanan ilçedeki...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hazırlanan ilçedeki esnaflara yönelik ISO 22000 Gıda Güvenliği ve HACCP Temel Eğitimi farkındalığın Arttırılması Projesi tamamlandı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın(GMKA) teknik destek programıyla hayata sokulan projeye katılan 60 esnafa sertifikaları Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın da katıldığı bir törenle dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğundaki Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleşen törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, dünyanın artan nüfusu karşısında kaynakların giderek daraldığını ve bu kıt kaynakların da insan sağlığına uygun, kabul edilebilir bir şekilde tüketimine sunulmasının önemine işaret etti.

Kaynağından, son tüketim noktasına kadar olan gıdaların güvenli bir şekilde sunulmasının bazı kanuni alt yapılara dayandığını da hatırlatan Kaymakam Nazlı, "Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri de, gelişen mevzuatlarımızı zamanında takip edip, kendimizi ona göre uyarlayamamızdır. İster istemez değişen mevzuatlar karşısında esnafımızın bu mevzuatları takip edememesi nedeniyle ceza kesmek zorunda kalınabiliyor. Fakat bu durum bizim hiç istemediğimiz bir şeydir" dedi.

Gıda tüketimi konusunda esnafın da tüketicinin de birçok doğru bildiği yanlışların olduğunu kaydeden Kaymakam Nazlı, "Söz konusu eğitimle bu yanlışların doğruları öğrenilmiştir. Bunun yanı sıra da esnafımız müşterilerine daha kaliteli ürün sunabilmenin hazzını yaşayacak ve hizmet kalite standartlarını da yükseltecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim programına katılan esnaflara başarı sertifikaları Kaymakam Namık Kemal Nazlı'nın yanı sıra protokol üyeleri tarafından verildi.

Güvenli Gıda Üretimi İçin Sertifikalarına Kavuştular

Güvenli Gıda Üretimi İçin Sertifikalarına Kavuştular

Güvenli Gıda Üretimi İçin Sertifikalarına Kavuştular

Güvenli Gıda Üretimi İçin Sertifikalarına Kavuştular

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