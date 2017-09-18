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Güvenlik Görevlisi Atm Gaspçılarının Ortağı Çıktı

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Güvenlik Görevlisi Atm Gaspçılarının Ortağı Çıktı
Başkent'te ATM'ye para koyan banka görevlilerini gasp eden 5 zanlı yakalandı.

Başkent'te ATM'ye para koyan banka görevlilerini gasp eden 5 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 09 Ağustos 2017 günü saat 02.45 sularında Yenimahalle Ostim 100. Yıl Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir bankaya ait ATM içerisine güvenlik şirketi çalışanları F.D. ve Ö.K. isimli görevliler tarafından 400 Bin TL konulması sırasında maskeli ve eldivenli, ellerinde pompalı tüfek olan şüpheli şahıslar 400 Bin TL'yi ve Ö.K.'ya ait tabancayı gasp etti.

Olay yeri ve civarında bulunan güvenlik kameralarının detaylı incelenmesi sonucunda olay yerine 2 kasklı şahsın motosiklet ile geldikleri, olayı gerçekleştirdikten sonra ise motosikleti çekici kamyon kasasına saklayarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda güvenlik görevlisi F.D., halasının oğlu olan E.D., arkadaşı E.T., halasının kızı R.G. ve halası N.D. isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan ev aramalarında 29 Bin 700 TL nakit, 47 adet mermi ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan E.T. yapılan sorgusunda, olayı güvenlik görevlisi olan F.D. ve bu şahsın halasının oğlu olan E.D. ile birlikte planladıklarını beyan etmesi üzerine, şüpheliler F.D., E.D., E.T. 8 Eylül 2017 günü çıkarıldıkları mahkeme neticesinde tutuklandı. R.G. ve N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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