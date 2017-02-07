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Güvenlik Görevlisinin Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Güvenlik Görevlisinin Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde, bıçaklanan güvenlik görevlisi yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybederken, güvenlik görevlisini bıçaklayan şahıs tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bıçaklanan güvenlik görevlisi yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybederken, güvenlik görevlisini bıçaklayan şahıs tutuklandı.

Olay, 3 Şubat 2017 tarihinde Mevlana Mahallesi 1776/32 sokakta meydana geldi. Özel bir güvenlik firmasında çalışan 63 yaşındaki Hasan Hüseyin Koç, görevi sırasında sitenin güvenlik kulübesine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Koç, bacağından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirirken, bıçaklanan güvenlikçi Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 4 gündür yaşam savaşı veren ve durumu kritik olan Hasan Hüseyin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan, polis ekipleri soruşturmayı genişleterek bıçaklı saldırganın izini sürdü. Sitenin ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, güvenlik görevlisinin bıçaklayan kişinin 44 yaşındaki İ.H.B.'nin olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan İ.H.B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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