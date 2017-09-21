Güvenlik Güçlerinin Dikkati Faciayı Önledi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarmanın dikkati sayesinde bulunarak, imha edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarmanın dikkati sayesinde bulunarak, imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Harmanlı köyü kırsalında arama-tarama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark etti. Bunun üzerine, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatan jandarma ekipleri, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 260 kilogram olduğunu belirledikleri patlayıcıyı, kontrollü bir şekilde patlatarak, etkisiz hale getirdi. Patlamanın ardından yol trafiğe açılırken, bölgede inceleme başlatıldı.