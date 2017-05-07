Güvenlik Korucuları Bir Araya Geldi

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, Ağrı'da güvenlik korucuları ile yemekte bir araya gelerek terör olayları ve...

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, Ağrı'da güvenlik korucuları ile yemekte bir araya gelerek terör olayları ve güvenlik güçlerinin mücadelesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi misafirhanesinde verilen yemeğe Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Jandarma Alay Komutanı Coşkun Sel katıldılar.Programda ilk sözü alan Ağrı Jandarma Alay Komutanı Albay Coşkun Sel, terörle olan mücadelede bıkmadan usanmadan operasyonlara devam edeceklerini vurguladı. Daha sonra konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, hükümet olarak terörle mücadele ve güvenlik korucularına verilen haklarla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Programda güvenlik korucularına hitap eden Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, güvenlik koruculuğunun Türkiye'nin üçüncü büyük silahlaşmış kuvveti haline geldiğini söyledi. Vatan müdafaasında korucuların büyük payının olduğuna dikkat çeken Sözen "Güvenlik korucuları arkadaşlarımızla konuştuğumuzda koruculuk, kalkacak, kaldırılmayacak, kaldırılırsa korucular ne yapacak gibi kendi aramızda konuşurken, bu gün geldiğimiz konuda askerimiz ve polisimizden sonra Türkiye'nin üçüncü büyük silahlaşmış kuvveti haline gelen bir kurumdan bahsediyoruz. 1985 yıllında terörün varlığı sonucu ortaya çıkmış bir kurum, terör olmasaydı koruculuk müesesesine de gerek kalmazdı. O günleri gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman her köylerimizde katliamlar yapılıyor, kadınlarımız, bebeklerimiz, yaşlılarımız öldürülüyor, vatandaşın ekmeği, aşı elinden alınıyordu. Kimisinin çocuğunu zorla dağlara kaçırılıyor. Böyle bir ortamda biz devletimize, bayrağımıza, vatanımıza, namusumuza, ecdadımıza sahip çıkacaktık, koruyucu olmaya karar verecektik. Ya da bu bütün milli ve manevi değerlerimizden vazgeçip PKK terör örgütüne teslim olacaktık. Allah sizlerden razı olsun ki bayrağımızı, ecdadımızın, vatanımızın yanında bulundunuz, namusunuzu çiğnetmemek üzere güvenlik korucusu oldunuz.1985 bu yana da bu kutlu mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Tabi koruculuk mesleği çok zor süreçlerden, çok zahmetli süreçlerden geçti. Gerek ekonomik olarak gerek sosyal, kültürel haklardan çok geride kaldı ama hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Koruculuğu bir meslek olarak da görmedik. Güvenlik koruculuğu bir dava olarak gördük. Haksızlı karşısında dimdik durma sanatı olarak gördük ve devlet bize maaş ödese de sosyal güvence verse de, haklarımızı verse de, vermese de biz bu haklı davanın yanında, devletimizin yanında, miletlimize hizmet verip dimdik ayakta duracağımızı söyledik ve bu günlere geldik. Allah'a çok şükürler olsun ki hükümetimiz dönemin de, korucuların yavaş yavaş sosyal hakları düzenlendi, bir takım gelişmeler oldu özellikle bu 5 ay içerisinde Kanun Hakkında Kararnamelerle 35 yıllık sorunlarımız tek tek sizlerinde gördüğü üzere çözülüyor. 35 yıllık geçici ve köy ibareleriyle görev yapan ama asla köyleriyle sınırlı görev yapmayan korucularımızın isminin önündeki, geçici ve köy ibareleri kaldırıldı. İçişleri bakanlığında korucuların kurumsal bir kimlik kazanması adına, korucular daire başkanlığı kuruldu. Korucularımız bir yıl öncesine kadar göreve giderken kendi görev paralarını kendi ceplerinden öderken, o sorun da çözüldü. Bu yıl için korucuların kılık kıyafet İçişleri Bakanlığı armalı olacaktır" dedi. Son olarak konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, güvenlik korucularının bu vatan ve millet için şehit olmayı göze alarak korkusuzca görev yaptığını ifade etti. Son yaşanan sürecin çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Işın "Hepimiz uzun bir süredir devletimizin, vatanımızın, hürriyetimizin istikrarı için savaşıyoruz. Çok ciddi bir savaşın içerisindeyiz. Özellikle herkes maskesini indirmiş, içerde dışarıda ne kadar düşmanımız varsa hepsi ittifak etmiş, Türkiye'ye çullanmış ama bütün bu birliktelikler ülkemizi çökertmeye çalışan bu şer odakları, iç odaklar, dış odakları. Milletimizin birliğiyle, bütünlüğüyle imanıyla, Allah'ın izniyle bertaraf edileceklerdir. Biz bunu yeni görmüyoruz, biz bunu çok uzun süreden beri görüyoruz, biz bunu Çanakkale'de yaşadık, birinci dünya savasında gördük, biz bunu kurtuluş savaşında yaşadık. Artık şuna eminiz ki ayakta kalan tek ülke olan ülkemizi Türkiye'yi artık batılı devletler düşmanlarımız, içerdeki hainlerle birlikte, bizi aynı Irakta olduğu gibi Suriye'de olduğu gibi namusumuzu, canımızı, malımızı bertaraf etmek istiyorlar ama Allah hepimizi koruyacaktır. Çünkü bu millette olan iman güçlü bir imandır. Allah bizi müjdelemiştir hiç kimse bizimle baş edemeyecektir. Biz vatanımızı çiğnetmeyeceğiz bu alçaklara, bu hainlere biz bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanımızı susturtmayacağız bu hainlere. PKK bizden değildir bunu bilelim bunu bütün insanla söyleyelim bütün Kürtlere söyleyelim. PKK'yı durduracak olan Kürtlerdir, sizlersiniz, bizleriz. 32 yıldır Kürtleri öldürmekten başka bir şey yapmadılar" şeklinde konuştu