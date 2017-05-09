Güvenlik Korucuları Yemin Etti

Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde görev yapacak olan 97 güvenlik korucusu, Araban İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle yemin etti.

Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde görev yapacak olan 97 güvenlik korucusu, Araban İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle yemin etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Araban ve Yavuzeli ilçelerinde görev yapacak olan 97 güvenlik korucusu, masalar üzerindeki Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yemin töreninde konuşan Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, " Güvenlik Korucularımız dün olduğu gibi bugün de terörle mücadele Güvenlik Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak babalarından, kardeşlerinden devraldıkları bu bayrağı daha da ileriye taşıyacaklardır. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk milletinin şerefinin simgesi olduğunu daima hatırlayınız. İçtiğiniz andı biran bile unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek ve bayrağımız ebediyete kadar dalgalanacaktır" dedi.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı ise, "Güvenlik korucularımız 1985 yılından itibaren güvenlik kuvvetlerimizle birlikte bölücü terör örgütüne karşı canları pahasına mücadele etmişler, şehit ve gazi olmuşlardır. Bugün burada devletimizin bağımsızlık timsali olan bayrağımızın huzurunda, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, namusunuz üzerine yemin edeceksiniz. Edeceğiniz andın her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün tartışılmaz simgesidir. İçeceğiniz anda bağlı kalacağınıza, millete ve cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğinize, bizden önce bu kutsal vatan için şehit veya gazi olanların emanetine aynı vazife bilinci içerisinde kararlılıkla sahip çıkacağınıza inancım tamdır. Güvenlik Korucularımızın bugün edeceği yemin sonrası ilçemizde güvenlik daha etkin olacak, omuz omuza bir dayanışma içerisinde daha güçlü ve kararlı bir şekilde yürüyecektir. Sizlerden beklentim, bir ayrıcalık olarak verilen silah kullanma yetkisini hak ve hukuka uygun olarak kullanmanız, görevinizi yerine getirirken kanun hükümlerinden ayrılmamanızdır" şeklinde konuştu.

Törene Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, Araban Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emre Yüce, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Yavuzeli İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. Başçvş. Nedim Siverekli, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, STK Araban ilçesi temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri, yeni güvenlik korucularının yakınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlara çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edildi