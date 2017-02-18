Güvenpark’taki Minibüs Duraklarının Yeraltına Alınması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Güvenpark'ta yer alan minibüs duraklarının, Keçiören Metrosu'nun Kızılay istasyonu yapımıyla eş...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Güvenpark'ta yer alan minibüs duraklarının, Keçiören Metrosu'nun Kızılay istasyonu yapımıyla eş zamanlı olarak yeraltına alınması projesine itiraz eden Ankara Mimarlar Odasına, "Bence siz, anlamadığınız işe bulaşmayın" diyerek tepki gösterdi.

Başkan Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha önce yine Mimarlar Odasının karşı çıkarıp dava açtığı çok sayıdaki projeleri gerçekleştirdiklerini ima ederek, "Bence siz anlamadığınız işe bulaşmayın. Biz burayı, birilerini bağırta bağırta yapar, bitiririz inşallah. Tıpkı onlarca kez yaptığımız gibi..." ifadelerini kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Keçiören metrosunun ikinci etabı olan AKM-Gar-Kızılay hattının son durağı olarak inşa edilecek Kızılay istasyonunun, Güvenpark'ta bulunan minibüs duraklarının altına yapılması planlanıyor. Bu çalışmalarla eşzamanlı olarak da mevcut minibüs duraklarının yer altında 2 veya 3 kat olarak yer alması öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta içinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti, CHP ve MHP'li üyelerin oybirliğiyle alınan kararla, bu konuda proje hazırlayıp Ulaştırma Bakanlığına sunması için Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilendirilmişti.

Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, alanda yapılacak çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üyelere bilgi verirken, "Duraklar, şu anda bulundukları alanın tam altına yapılacak metro istasyonu içinde yer alacak. Kesinlikle Güvenpark Anıtı ve yeşil alana dokunulması söz konusu değil. Üstelik minibüs durakları yer altına alındığında, mevcut alanın üstü yeşillendirilecek. Böylece bugünkü karmaşa, çirkin görüntü de ortadan kalkmış olacak" demişti.