Güvercin Kümesine Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta bir eve operasyon düzenleyen polis, çatı katında yer alan güvercin kümesinde 1 kilo esrar ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta bir eve operasyon düzenleyen polis, çatı katında yer alan güvercin kümesinde 1 kilo esrar ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçe merkezinde bir ikamete ve işyerine aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çatı kısmındaki güvercin kümesinde çanta içinde gizlenmiş 1 kilogram esrar maddesi ve işyerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda; Doğan A. (25), Feridun A. (35) ve Beytullah A. (31) yakalanarak gözaltına alındı.