Güvercini Çalıp Not Bıraktılar

Adana'da kafesi kırıp 7 güvercin çalan hırsızlar, olay yerinden ayrılırken "dolabı kırıp güvercini çaldık" diye not bıraktı.

Adana'da kafesi kırıp 7 güvercin çalan hırsızlar, olay yerinden ayrılırken "dolabı kırıp güvercini çaldık" diye not bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Savaş Bozkurt'un (46), Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan ağılının dışındaki güvercin kafesi kırılarak 7 güvercin, ağılından da Halep keçisi çalınmıştı. Hırsızların güvercini çaldıktan sonra kafese "dolabı kırıp güvercini çaldık" notu bıraktığı ortaya çıktı. Bozkurt, güvercinlerinin ve onları çalan hırsızların hala yakalanamadığını belirterek, "Hırsız bir de dalga geçer gibi kırdığı kafese yazı yazmış. "Dolabı kırıp güvercini çaldık" yazmış. Benim güvercinlerim çok değerliydi. Hem maddi hem de manevi olarak değeri çok büyüktü" dedi.