Güvercinler Salihli’de Yarıştı

'Hünkari" adı verilen Manisa'ya özgü "Klasik Hünkari" ve "Manisa Azmanı" cinsi güvercinler, Salihli'de düzenlenen güzellik yarışmasında yarıştı.

'Hünkari" adı verilen Manisa'ya özgü "Klasik Hünkari" ve "Manisa Azmanı" cinsi güvercinler, Salihli'de düzenlenen güzellik yarışmasında yarıştı. Salihli Küçük Sanayi Sitesi hizmet binasında gerçekleştirilen yarışmaya Ege ve Marmara Bölgesi'nden güvercinler katıldı.

Salihli Güvercin Sevenler tarafından düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan yarışmaya 110 güvercin katılırken, jüri tarafından belirlenen yarışma sonunda 12 kategoride dereceye giren güvercin yetiştiricilerine ödül verildi.

Yarışma ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan güvercin meraklısı Serkan Gündüz, yarışmayı Manisa'ya özgü "Klasik Hünkari" ve "Manisa Azmanı" cinsi güvercinlerin tanıtılması için düzenlediklerini söyledi. Gündüz, "Klasik Hünkari" ve Manisa Azmanı cinsi güvercinler bölgemizde azalmaktadır, bu güvercinlerin çoğalması için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmada bir heyecan oluşturduk. Yarışmaya Ege ve Marmara Bölgesinden yüzün üzerinde güvercin katıldı" dedi. Gündüz amaçlarının popüler değil, yerli kuşların çoğalmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Gündüz yarışma sonunda 12 kategoride dereceye giren güvercin sahiplerine kupa verdiklerini söyledi.