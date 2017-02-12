  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Güvercinleri Şehit Ve Gaziler İçin Uçuracaklar

» »
Güvercinleri Şehit Ve Gaziler İçin Uçuracaklar
Bursa Taklacı Oyun Güvercinleri Yetiştiricileri Derneği (BTOGYD), geleneksel Bursa Güvercin Festivali kapsamında "Taklacı Oyun Güvercinleri Şenliği'ni...

Bursa Taklacı Oyun Güvercinleri Yetiştiricileri Derneği (BTOGYD), geleneksel Bursa Güvercin Festivali kapsamında "Taklacı Oyun Güvercinleri Şenliği'ni "Şehitlerimize Saygı, Bayrağımıza Sevgi Kupası" adı altında düzenliyor.

Bursa Taklacı Oyun Güvercinleri Yetiştiricileri Derneği (BTOGYD) Başkanı Özcan Taşçı, "Bugün yarışmamıza start vermek için buradayız. Taklacı oyun güvercinleri uçurma yarışması bu yıl "Şehitlerimize Saygı, Bayrağımıza Sevgi Kupası" adı altında düzenlenecek. Bu yarışmanın bu isimle düzenlenmesinin sebebi, şehit ve gazilik makamının ne kadar kıymetli, değerli olduğu göstermek ve toplumda bir farkındalık oluşturmak. Allah nasip ederse elde edeceğimiz gelirleri de tüm güvercin besleyenler ve yarışmaya katılan arkadaşlarımız adına Şehit ve Gaziler Derneği'ne bağışlayacağız" dedi.

160 kişinin müracaat ettiği "Şehitlerimize Saygı, Bayrağımıza Sevgi Kupası'nda taklacı oyun güvercinlerinin en iyilerini belirlemek, Türkiye ve dünya çapında tanınırlıklarını sağlamak, ayrıca bu ırk güvercinlerinin en iyi uçuş özelliklerini muhafaza etmek hedefleniyor.

Güvercinleri Şehit Ve Gaziler İçin Uçuracaklar

Güvercinleri Şehit Ve Gaziler İçin Uçuracaklar

Güvercinleri Şehit Ve Gaziler İçin Uçuracaklar

Güvercinleri Şehit Ve Gaziler İçin Uçuracaklar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar’dan Çığ Uyarısı12 Şubat 2017 Pazar 15:23
  • Uzun Şiirleri İle Tanınan Şairden “Evet” Kampanyasına Destek12 Şubat 2017 Pazar 15:18
  • Belgrad Ormanı Moloz Çöplüğüne Döndü12 Şubat 2017 Pazar 15:03
  • Malatya’da Artan Depremler Kaygılandırıyor12 Şubat 2017 Pazar 14:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de Dönüm Noktasındayız"12 Şubat 2017 Pazar 14:44
  • Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Coşkusu12 Şubat 2017 Pazar 14:28
  • Vatandaşlar 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Anlattı12 Şubat 2017 Pazar 14:23
  • El Bab’dan Şehit Ateşi Giresun’a Düştü12 Şubat 2017 Pazar 13:58
  • Ygs’ye Az Bir Zaman Kala Öğrenciler Gerçek Sınav Heyecanını Yaşadılar12 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • Yesevi Dostları Kahvaltıda Bir Araya Geldi12 Şubat 2017 Pazar 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti