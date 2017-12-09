Güzelbahçe Ve Narlıdere’de Su Kesintisi

İzmir'in Güzelbahçe ile Narlıdere Limanreis Mahallesinde 12 Aralık Salı günü 14.00 ile 13 Aralık 2017 Çarşamba günü 14.00 saatleri arasında su kesintisi...

İzmir'in Güzelbahçe ile Narlıdere Limanreis Mahallesinde 12 Aralık Salı günü 14.00 ile 13 Aralık 2017 Çarşamba günü 14.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, Narlıdere Mithatpaşa Caddesi ile 56 sokak kavşağında bulunan beton boruda meydana gelen arızanın tamirini yapacak. Bu nedenle 12 Aralık 2017 Salı günü saat 14.00 ile 13 Aralık 2017 Çarşamba günü 14.00 arasında Narlıdere ilçesinin Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamında su kesintisi yapılacak.