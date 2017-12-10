Güzelçamlı’da 43 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 43 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 43 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir grup kaçak göçmenin lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Güzelçamlı açıklarında havadan ve denizden denetim yaptı. Denetim sırasında hareket halindeki lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri 12 Suriye, 21 Afganistan, 2 İran, 1 Kongo ve 7 Dominik Cumhuriyeti uyruklu toplam 43 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosu'na teslim edildi.