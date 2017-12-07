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Güzelce Pazarları Tek Çatı Altında Hizmet Verecek

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Güzelce Pazarları Tek Çatı Altında Hizmet Verecek
Büyükçekmece'de, Güzelce Mahallesi Yoğurthane Caddesi üzerinde çarşamba günleri kurulmakta olan açık semt pazarı, Büyükçekmece Belediyesince yaptırılan...

Büyükçekmece'de, Güzelce Mahallesi Yoğurthane Caddesi üzerinde çarşamba günleri kurulmakta olan açık semt pazarı, Büyükçekmece Belediyesince yaptırılan Güzelce Geçit Caddesi üzerindeki modern ve kapalı semt pazarında hizmet verecek.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Aralık ayı oturumu gündemine gelen Güzelce Mahallesi Yoğurthane Caddesi üzerinde ve çarşamba günleri kurulmakta olan açık semt pazarının Güzelce Mahallesi Geçit Caddesi üzerinde yeni yapılan modern kapalı semt pazarına taşınması hususu görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı. Ayrıca Mimaroba Mahallesi'nde cuma günleri kurulan kapalı semt pazarının yerine modern bir pazar yeri yapılıncaya kadar aynı yerde hizmet vermeyi sürdürecek.

"Ulaşım ve trafiği olumsuz etkiliyor"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Yoğurthane Caddesi üzerinde çarşamba günleri kurulun pazarın ulaşımı ve bölge trafiğini olumsuz etkilediğini belirterek, "Güzelce pazarı bitti. Yoğurthane Caddesi üzerinde çarşamba günleri kurulan açık pazar kapatılarak yapımını tamamladığımız Geçit Caddesi üzerindeki modern ve kapalı pazar yerinde faaliyetini sürdürecektir. Mimaroba Mahallesi'nde cuma günleri kurulan kapalı pazar yerine modern ve kapalı bir pazar yeri yapılıncaya kadar faaliyetine devam edecek" açıklamasını yaptı.

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