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Güzelliğin Sırrı Matematikte

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Güzelliğin Sırrı Matematikte
Estelite Güzellik&Estetik Merkezi kurucularından Dr. Dilek Şire Eren, yüzdeki doğal güzelliği ortaya çıkarmak için dünyaca ünlü plastik cerrah Dr. Arthur...

Estelite Güzellik&Estetik Merkezi kurucularından Dr. Dilek Şire Eren, yüzdeki doğal güzelliği ortaya çıkarmak için dünyaca ünlü plastik cerrah Dr. Arthur Swift'in geliştirdiği Beautiphication (Güzelliğin matematiği) yöntemini kullandıklarını belirterek, bu sayede yüzdeki "doğru oranlar'ın belirlenip mükemmel bir güzellik sağlanabildiğini söyledi.

Dr. Eren, yüz estetiğinin son teknolojiye dayalı ürünler ve bunların kullanımına yönelik yeni yöntemlerle sürekli geliştiğini söyledi. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kendini geliştirmenin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Eren, "Merkezimizde her hastayı kendi ihtiyaçlarına göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler sırasında dünyaca ünlü plastik cerrah Dr. Arthur Swift'in geliştirdiği yüz bölgesinde uygulanan Beautiphication kavramını göz önünde bulundurarak müdahale ediyoruz" dedi.

Mükemmel güzelliğe ulaşmak için yüzdeki doğru oranları ortaya çıkartmak gerektiğine dikkat çeken Eren, her yüzün kendine göre optimum bir güzelliği olduğuna vurgu yaptı.

Dr.Gizem Toktaş Geylani ise insanın yüz kısmına bakıldığında 7 noktanın değerlendirildiğini söyledi. Geylani, bu noktaların, güzel bir cilt, kaşların konumu, alnın yüksekliği, burnun uzunluğu ve genişliği, dudakların genişliği, gözler arasındaki mesafe, yüz hatlarının düzgünlüğü ile bunlar arasındaki oranlar olduğunu anlattı. Geylani, "Gözlerimizle bakar ama beynimizle görürüz. Beynimiz her şeye matematiksel bakar. Beautiphication yani güzelliğin matematiği yöntemin kişinin oranları dikkate alınarak yüz çok daha güzel bir hale getiriliyor" diye konuştu.

Dr. Can Mustafa Eren ise amaçlarının kesinlikle kişileri değiştirmek ve farklı bir kişi oluşturmak olmadığını hatırlatarak, doğallığı koruyup kişinin kendine özgü güzelliğini ortaya çıkardıklarını anlattı. Eren, "Artık kırışıklıkların , çizgilerin peşinde değiliz. Önce yeni bir oran oluşturuyor, bu doğru oranlara ulaştıktan sonra ufak tefek kırışıklıkları, lekeleri siliyoruz" dedi.

Eren, uygulamalar sırasında; özellikle cilt yaşlanmasını azaltan hyalüronik asit dolgular gibi enjekte edilebilen ürünlerin kullanımı sırasında klinik deneyimlerin matematiksel formüllere döküldüğü Medikal Doctor Codes'tan (MD Codes) faydalandıklarını kaydetti.

Eren şunları kaydetti:

"MD Codes, hastanın yüzündeki enjeksiyon noktalarının bireysel gereksinimleri doğrultusunda tespit edilmesine klavuzluk ediyor; hedef alandaki iyileşmenin neden komşu veya uzak bölgelerin tedavi edilmesi suretiyle gerçekleşebileceğini anlamalarına yardımcı oluyor. MD Codes yalnızca belirleyici enjeksiyon sıralarını göstermiyor aynı zamanda hasta ile doktor arasındaki iletişimi kolaylaştırıcı bir araç olarak işlev görüyor."

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