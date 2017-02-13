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Güzellik Salonlarında Epilasyona "Evet"

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Güzellik Salonlarında Epilasyona "Evet"
Türkiye'nin dört bir yanındaki güzellik salonu sahibi kadınlar, özel hastanelerin rekabeti ve doktorlar tarafından açılan davalar nedeniyle iş yerleri...

Türkiye'nin dört bir yanındaki güzellik salonu sahibi kadınlar, özel hastanelerin rekabeti ve doktorlar tarafından açılan davalar nedeniyle iş yerleri kapatılmakla karşı karşıya kalınca seslerini yetkililere duyurmak için bir araya geldi.

108 bin güzellik salonunun kapatılacak olmasına karşı İstanbul Bahçelievler'deki Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimleri Lisesi salonunda geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Türkiye'nin bir çok kentinden toplantıya katılan güzellik salonu sahipleri ellerindeki "Güzellik salonlarında epilasyona evet" yazılı dövizlerle karara tepkilerini gösterdi.

Katılımın yoğun olduğu toplantıda konuşan İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın, Türkiye'de 108 bin esnafın işsizlikle yüz yüze kalacağını belirterek, "Her salonda ortalama 4 kişi çalışıyor olsa yaklaşık 430 bin işçi mağdur olacak. Bunun yanında bu işçilerin bakmakla yükümlü olduğu aileler de mevcut. Bu da demek oluyor ki en az 1 milyon 250 bin kişi mağduriyet yaşayacak" dedi.

Tarihin ilk dönemlerinden beri ekonomik hayatın faal birer ögesi olan kadınlar için çalışmanın üretmenin devlet ekonomisine katkıda bulunmanın önemli bir rol olduğunu ifade eden Aydın, "Bu, kadınların meslek edinme yolu ile kendilerini kanıtlama ve ekonomik özgürlüğü kazanma isteğinden kaynaklanıyor gibi görünüyorsa da ekonomik sıkıntılar da önemli bir etkendir. Kadınların en çok yaygın olduğu meslek ve kuruluş olan güzellik salonlarının kapatılması kadın istihdamı için çok üzücü bir durumdur. Devletimiz her zaman kadın istihdamına önem vermiştir" dedi.

İşlerini özen ve özveriyle yaptıklarını söyleyen güzellik uzmanları, hak ettikleri mesleklerinin kendilerinde kalması için kararlı olduklarını söyledi.

Toplantıya katılan güzellik uzmanları, mesleklerini elinden almaya çalışan doktorlar dışındaki bazı doktorların ve ünlülerin güzellik uzmanlarının da yanlarında olduklarını kendilerini sosyal medyada destekleyen videolar yayınladıklarını kaydetti.

Güzellik Salonlarında Epilasyona "Evet"

Güzellik Salonlarında Epilasyona "Evet"

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