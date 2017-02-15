Güzellik Sanal Ortama Taşınıyor

Güzellik sektörü dijital ortama taşınıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Fırat Turan ve Matematik Bölümü...

Güzellik sektörü dijital ortama taşınıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Fırat Turan ve Matematik Bölümü Mezunu Murat Yaşar, "Vigo" adıyla geliştirdikleri mobil uygulamada, İzmir'de bulunan 65'in üstündeki güzellik merkezi, kuaför gibi işletmeleri bir araya getirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Fırat Turan ve Matematik Bölümü Mezunu Murat Yaşar'ın "Vigo" adıyla geliştirdikleri mobil uygulama sayesinde güzellik sektörü dijital ortama taşındı. Geliştirilen uygulama ile İzmir'de bulunan 65'in üstündeki güzellik merkezi, kuaför gibi işletmeleri bir araya getirildi. Uygulamayı kullananlar son güzellik uygulamalarını yakında takip ediyor ve istedikleri işletmeden online randevu alabiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş da, Turan ve Yaşar'a İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde açtıkları stantta destek verdi.

"Sektörü karanlıktan kurtaracağız"

Platform hakkında bilgi veren İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Fırat Turan, "Güzellik sektörü işletmelerini dijital platforma taşımayı amaçlıyoruz. Güzellik sektörü en çok ihtiyaç duyulan alanlardan ancak işletmelerle müşterilerin buluşmasında sıkıntı yaşanıyor. İşletmeler, kampanya yapıyorlarsa ya camlarına kağıt yapıştırıyor ya da web sitelerine reklam veriyor. Vigo mobil platformunu kurarak, işletmelerin kendilerini anlatmalarını sağladık. Müşteri Vigo'da işletme hakkında bilgi bulabiliyor. Fiyat bilgisine ulaşabiliyor, çalışanları ve önceki işlerini görebiliyor. O işletmelerden istedikleri uzmandan randevu alabiliyor. Bu sektörü karanlıktan kurtarmayı hedefledik" dedi.

"Hedef yurt dışına ulaşmak"

İzmir Bilimpark'ta, İEÜ Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Turan, 3 ayda 65 işletmeye ulaştıklarını söyledi. Android ve IOS için yazılım geliştirdiklerini aktaran Turan, vigorandevu.com web sayfasını da kurduklarını ifade etti. Turan, "İnsanların işini kolaylaştırmak ve zamanlarını daha iyi yönetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Müşteriler, son trendler hakkında bilgi sahibi oluyor. Online randevu alabiliyor. Randevunun ardından işletme hakkında puanlama ve yorum yapabiliyor" diye konuştu. Turan, İzmir'in ardından İstanbul ve Ankara'da da sistemi yaygınlaştıracaklarını, amaçlarının yurtdışına açılmak olduğunu bildirdi.