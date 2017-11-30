Güzeltepe Gençlik Ve Kültür Sanat Merkezi’nde ’Acil Durum’ Tatbikatı

Güzeltepe Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi'ndeki personele yönelik Temel Yangın ve Acil Durum Eğitimi verildi.

Güzeltepe Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi'ndeki personele yönelik Temel Yangın ve Acil Durum Eğitimi verildi.

Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından Güzeltepe Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi'ndekipersonele yönelik Temel Yangın ve Acil Durum Eğitimi verildi. Eğitimde personele yangın öncesi alınacak tedbirler ve yangın sonrası yapılması gerekenler yazılı, görsel ve uygulamalı olarak aktarıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Esat Ün,binadan tahliye yöntemlerini anlatarak, yangına karşı duyarlılığı ve doğru davranış biçimleri hakkında bilgiler verdi.

"Evdeki yangınların yüzde 40'ı sigaradan"

Esat Ün, ev yangınlarının yüzde 40'ının sigaradan yüzde 22'sinin ise elektrik kontağından çıktığını söyleyerek, yangın çeşidine göre müdahale yöntemlerinden de bahsetti.

İşletme Müdürlüğü İş Güvenliği Birim Sorumlusu Sezen Sırımsı Çetin, eğitimin iş güvenliği kapsamında olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti; "Eğitim kapsamında acil durumlarda personelin görevlendirilmesi ve görevlerine göre neler yapılması gerektiği anlatıldı. Yangına nasıl müdahale edilir, yangının cinsi, yangın nasıl söndürülmeli, yangında dikkat edilecek hususlar nelerdir gibi konular işlendi. Son olarak acil durumlar tatbikatı ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatın asıl amacı acil durum anında eksikliklerimiz nelerdir, bunları görmek. Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olarak Temel Yangın ve Acil Durum Eğitimi'ne aralıklarla devam edeceğiz"

Hangi eğitimler veriliyor?

Acil durum nedir? Acil durum ekipleri kimlerden oluşur ve görevleri nelerdir? Acil bir durumda Güzeltepe Kültür Merkezinde tahliye nasıl gerçekleştirilecektir? Yanma Yangın Nedir? Yangın Söndürme Teknikleri Nelerdir?Yangın çeşitleri nelerdir? Yangın söndürme cihazları nasıl kullanılır? Konularında eğitim verildi.

Daha önce de Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'ndeki (ESER)personele Temel Yangın ve Acil Durum Eğitimi verilmişti.