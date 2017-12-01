Gysb Başkan Beyarslan’dan Üreticilere "Teknolojiyi Kullanın" Çağrısı

Güney Yüreğir Sulama Birliği (GYSB) Başkanı İhsan Oğuz Beyarslan, çiftçilere, başta iletişim olmak üzere eğitim ve hayatın her alanında teknolojiyi...

Güney Yüreğir Sulama Birliği (GYSB) Başkanı İhsan Oğuz Beyarslan, çiftçilere, başta iletişim olmak üzere eğitim ve hayatın her alanında teknolojiyi kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Güney Yüreğir Sulama Birliği'nin 2017 yılı 2. olağan meclis toplantısı, birlik meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2018 yılının bütçesi görüşülüp eğitim çalışmaları üzerinde duruldu. Meclis'te gündemdeki 17 madde ile 2018 yılı tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Güney Yüreğir Sulama Birliği Başkanı İhsan Oğuz Beyarslan, burada yaptığı konuşmada, çiftçi eğitimlerinin gerekliliği üzerinde durdu. Çiftçiler ve onlarla sürekli irtibat içinde olanların iletişim teknolojilerini de çok iyi kullanması gerektiğini ifade eden Beyarslan, "Çiftçi, makine, sulama veya herhangi bir şey istediği zaman telefon açmak yerine dilekçe, whatsap, e-posta veya kısa mesaj uygulamalarını kullanmalı. Bu yöntemle hem işlerin hızlanması sağlanır hem de evraklar kayıt altına alınır" dedi.

Beyarslan, bu arada, ödemelerin zamanında yapılması için çiftçinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, sistem üzerinden hızlı ve sorunsuz ödeme yapmanın mümkün olduğunu, bu sayede zamanda tasarruf da sağlanacağını anlattı.

"Kirliliğin önüne geçeceğiz"

İhsan Oğuz Beyarslan, diğer sulama birlikleri ile istişare ederek kanallara çöp atılması ve bu şekilde yaşanan su kirliliğinin de önüne geçmek istediklerini kaydetti. Beyarslan, "Diğer sulama birlikleriyle görüşüyoruz ortak bir mücadele ile bu sorunların hepsini çözeceğiz. Ayrıca bu konularda uygulanacak yöntemlerle ilgili eğitimler de yapıyoruz" diye konuştu.

Beyarslan, Güney Yüreğir Sulama Birliği'nin hayata geçirdiği tüm projelerde başarılı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Subir Projesi'nde çok başarılı olduk, tek eksiğimiz baz istasyonuydu. Sürdürülebilir sulu tarım için su bütçesinin hesap edilmesi projesini gerçekleştirdik, birçok sulama birliği bu projeyi örnek aldı. Artık, sulama kanallarından giren su ile drenajlardan çıkan su arasındaki anlık farkı görebiliyoruz."

Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle eğitim seminerlerini de tamamladıklarını vurgulayıp yeni bir projeye başlamak için başvuru yaptıklarını hatırlatan Beyarslan, "Proje kapsamında çiftçilerin damlama ve yağmurlama sistemlerini daha iyi anlamalarına katkı sağlayacak iki demonstrasyon (gösteri) sahası yapacağız. Bugüne kadar 3 projeyi tamamladık, 2 proje ise bekliyor" dedi.